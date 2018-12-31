Товен може перейти в Челсі взимку

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Зінченко отримав погані оцінки від англійських ЗМІ і навряд чи зіграє з Ліверпулем, а трансфер в Бетіс – знову реальний
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Роналду в Ювентусі, "Золотий м'яч" Модріча та ще 11 найбільш знакових подій 2018 року у світовому футболіСвіт — 12:00 855
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