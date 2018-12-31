Товен може перейти в Челсі взимку

Лондонський Челсі зацікавився лідером французького Марселя Флоріаном Товеном. Трансфер може відбутися вже в січні.

"Сині" прагнуть придбати 25-річного атакувального хавбека в зимове трансферне вікно. Про це повідомляє Daily Mail.

Окрім Челсі на Товена також претендують мадридський Атлетіко, мюнхенська Баварія і міланський Інтер. Марсель готовий відпустити свого лідера за 80 млн євро, але не має наміру продавати Товена взимку.

У нинішньому сезоні Флоріан Товен у Лізі 1 провів 16 матчів, у яких забив 11 м'ячів і віддав 4 асисти. У сезоні 2015/16 він вже грав в АПЛ, але закріпитися в складі Ньюкасла не зумів.

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