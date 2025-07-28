Товариський матч титулованих клубів завершився бійкою і 2 вилученнями – відео дикунства
Матч Порту і Твенте зовсім не відповідав статусу товариського.
Титуловані клуби Португалії та Нідерландів проводили спаринг на Драгау, однак наприкінці першого тайму стався серйозний конфлікт.
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Новачок Порту Габрі Вейга ніяк не міг зупинити ривок Наджі Унювара в центрі поля і двічі добряче пройшовся шипами по ногах суперника. Вінгер Твенте різко підвівся, почалася штовханина і шарпання за футболки. Арбітр витратив кілька хвилин, щоб заспокоїти команди й тренерів. Двоє призвідників конфлікту, звичайно, отримали по червоній картці.
По перерві команди нарешті згадали про футбол. Твенте забив першим, але Порту зміг оформити камбек і вирвав перемогу 2:1.
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