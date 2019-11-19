Товариські матчі: Хорватія переграла Грузію із Хочолавою, Чорногорія впевнено здолала Білорусь

Завершилися ще 2 контрольних поєдинках: хорвати у вольовому стилі здолала грузинську збірну, а чорногорці впоралися з командою Білорусі.

Контрольні поєдинки

Хорватія – Грузія – 2:1

Голи: Кашія, 25 (автогол), Перішіч, 54 – Папунашвілі, 19

Чорногорія – Білорусь – 2:0

Голи: Мугоша, 9, Хакшабановіч, 14

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У поєдинку Хорватії та Грузії команди обмінялися голами вже до 25-ї хвилини. Точніше двічі забили грузини. Спочатку Гіоргі Папунашвілі змістився з правого флангу й пробив із лінії штрафного майданчика, а Ловре Калініч невдало відбив м'яч у ворота. А за кілька хвилин антигероєм кавказької збірної став Гурам Кашія – оборонець Сан-Хосе невдало перервав навіс зі штрафного, залишивши поза справами Макарідзе. На старті другої половини хорвати вийшли вперед, коли Іван Перішіч вдало замкнув подачу з правого флангу. Попри велику кількість ігрового часу більше команди не забивали. Оборонець Шахтаря Давид Хочолава відіграв 79 хвилин.

В іншому поєдинку балканців із пострадянською командою тріумфувала збірна Чорногорії. "Хоробрі соколи" вирішили долю поєдинку в дебюті матчу. Рахунок відкрив Штефан Мугоша, пробивши головою із воротарського після навісу з правого флангу. А за 5 хвилин чорногорці розіграли класну комбінацію, яку ударом повз Черніка з кількох метрів завершив Сеад Хакшабановіч. Отже, 2:0 – футбольний рік на позитивній ноті завершує Чорногорія.

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