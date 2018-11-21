Товариські матчі: Франція здолала Уругвай, Італія обіграла США, а Бразилія – Камерун

Бразилія, Італія та Франція здобули перемоги у товариських матчах.

Рішарлісон, який замінив травмованого Неймара, приніс перемогу Бразилії над Камеруном, забивши наприкінці першого тайму після пасу Вілліана.

Неймар та Мбаппе отримали травми у матчах за збірні

Італія вирвала перемогу у збірної США. Політано відзначився голом вже у компенсований арбітром час.

Французи здобули перемогу над Уругваєм. Єдиний м'яч у цій зустрічі забив Жиру, на початку другого тайму реалізувавши пенальті.

Товариські матчі

Бразилія – Камерун – 1:0

Гол: Рішарлісон, 45

Італія – США – 1:0

Гол: Політано, 90+4

Франція – Уругвай – 1:0

Гол: Жиру, 52 (пенальті)