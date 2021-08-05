Товариські матчі

Зальцбург – Барселона – 2:1

Голи: Сучіч, 43, Ааронсон, 90 – Брейтвейт, 83

Аякс – Лідс – 4:0

Голи: Классен, 2, Схурс, 28, Гравенберх, 43, Данілу, 85

Валенсія – Мілан – 0:0 (пен. 5:3)

Лестер – Вільяреал – 3:2

Голи: Сьоюнджю, 40, Барнс, 42, Перес, 51 – Ніньйо, 76, Мільян, 83

Челсі – Тоттенхем – 2:2

Голи: Зієш, 16, 49 – Лукас, 56, Бергвейн, 70

Роналду вийде на матч проти Барселони

Зальцбург у рідних стінах потішив своїх вболівальників заслуженою перемогою над Барселоною. Шедевральний гол юного Сучіча став окрасою спарингу. Брейтвейт зумів вирівняти становище, але останнє слово все ж було за господарями.

Лідс зазнав болючою поразки від Аякса. Амстердамці вдосталь поглумились над представником АПЛ, забивши підопічним Б'єлси 4 м'ячі без відповіді.

Мілан має амбітні плани на наступний сезон, але Валенсія вказала Піолі на проблеми з реалізацією у його підопічних. Матч завершився нульовою нічиєю, а у серії пенальті "россонері" виявились слабшими.

Лестер першим забив Вільяреалу три м'ячі, що дозволило "лисам" розслабитись, чим і скористались тріумфатори Ліги Європи. "Жовта субмарина" відквитала два голи, але повноцінний камбек Вільяреалу не вдався. Також ця гра запам'яталась неприємним епізодом із захисником Лестера Уеслі Фофана. Після жорсткого підкату француз був змушений покинути поле, а відеоповтор виглядав досить моторошно.

Apparently Fofana has had his leg broken in a pre season friendly meaning his season is basically already over, so stupid from the other player. pic.twitter.com/SdSPUwxEPp — george (@StokeyyG2) August 4, 2021

Челсі та Тоттенхем не виявили сильнішого у перестрілці. У лондонському дербі "шпори" зуміли парирувати дубль Зієша своїми двома голами. Фінальний свисток зафіксував бойову нічию.

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