Челсі обговорює можливість включення Ніколя Джексона в потенційну угоду по трансферу Александра Ісака з Ньюкасла, повідомляє THE Sun.

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Враховуючи високий гонорар за Ісака, який перевищує 100 мільйонів фунтів, ймовірно, угода не зможе відбутися без обміну гравцями, і Джексона буде запропоновано як частину компенсації.

Хоч Ніколя і вважають ключовим гравцем для майбутнього Челсі, лондонський клуб готовий розглянути його відхід в обмін на Ісака, якщо угода стане можливою. Однак Ньюкасл не планує відпускати Александра.

До слова, Джексон минулого сезону зіграв за "синіх" 44 матчі у всіх турнірах, забив 17 голів та віддав 6 асистів. Transfermarkt оцінює гравця у 35 мільйонів євро.

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