Тотті зізнався, у який світовий гранд міг перейти

Колишній нападник Роми Франческо Тотті розповів, що був близьким до переходу в Реал.

"Я був дуже близьким до переходу в Реал. Але я прийняв важливе рішення – залишитися в Ромі на всю свою кар'єру. Я міг би перейти тільки в Реал, якби вирішив покинути Рому.

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Моє рішення залишитися було правильним: я завжди підтримував і буду підтримувати римську команду", – передає слова багаторічного капітана "вовків" Football-Italia.

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Нагадаємо, Тотті – вихованець Роми. Нападник виступав за італійську команду з 1992-го по 2017-й рік, зіграв 785 матчів та забив 307 голів.