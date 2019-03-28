toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ТРАНСФЕРИ ЖУНІОР МОРАЄС ЗБІРНА УКРАЇНИ

Тотті зізнався, у який світовий гранд міг перейти

17:33 539 Читать на русском
Тотті зізнався, у який світовий гранд міг перейти
Франческо Тотті / Соцмережі

Колишній нападник Роми Франческо Тотті розповів, що був близьким до переходу в Реал.

"Я був дуже близьким до переходу в Реал. Але я прийняв важливе рішення – залишитися в Ромі на всю свою кар'єру. Я міг би перейти тільки в Реал, якби вирішив покинути Рому.

Тотті, Аллегрі та Дзанетті увійдуть в Зал слави італійського футболу

Моє рішення залишитися було правильним: я завжди підтримував і буду підтримувати римську команду", – передає слова багаторічного капітана "вовків" Football-Italia.

"Тоді я зупинив свій вибір на Динамо", – Степаненко зізнався, що міг опинитись у київському клубі

Нагадаємо, Тотті – вихованець Роми. Нападник виступав за італійську команду з 1992-го по 2017-й рік, зіграв 785 матчів та забив 307 голів.

Теги
Італія Рома Рома Франческо Тотті Франческо Тотті Реал Мадрид Реал Мадрид
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
1
год
:
48
хв
К'єво
21:30
Кальярі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук