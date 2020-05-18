Тотті з дружиною прогулялися Римом – карантин допоміг легенді Роми здійснити мрію

Легендарний капітан "джалороссі" зміг зробити те, що не вдавалося йому протягом багатьох років – спокійно прогулятися вулицями рідного міста.

Як відомо, Італія лише розпочала вихід із карантину. Людей на вулицях Рима все ще небагато, а про таке явище, як туристи, у місті забули вже давно.

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Цим скористався багаторічний капітан Роми. Франческо Тотті неодноразово скаржився, що через свою популярність він не може спокійно вийти на вулицю та помилуватися визначними місцями столиці. Зараз настав ідеальний час – знаменитий футболіст з дружиною та друзями одягнули маски та вийшли на прогулянку Римом. Ймовірно, таких фото у колекції Тотті ще не було – він спокійно фотографувався з дружиною на фоні пам'яток італійської столиці.

Відповідні світлини подружжя виклало в Instagram.

Нагадаємо, 43-річний Тотті завершив кар'єру в 2017-му. Минулого року він покинув Рому, в якій працював асистентом спортивного директора.

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