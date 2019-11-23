Тотті: Якщо Рома попросить повернутись – я відмовлюсь

Колишній капітан та директор Роми Франческо Тотті розповів про можливість повернутись до рідного клубу.

"Я дуже вразливий. Коли я вирішив піти якимось шляхом, я дійду до кінця. Якщо зараз Рома попросить мене повернутися, це створить для мене великі труднощі.

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Але я б сказав "ні", тому що я поважаю прийняте рішення і хочу продовжувати йти цим шляхом. Я хочу стежити за гравцями і передавати їм свій досвід", – цитує Тотті Football Italia.

Нагадаємо, Тотті скандально покинув Рому минулого літа через розбіжності у керуванні римським клубом.

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