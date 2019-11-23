Тотті: Якщо Рома попросить повернутись – я відмовлюсь

Німеччина — 22 лист 446
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Борусія Д розписала феєричну домашню нічию з Падерборном – "джмелі" відіграли три голи за тайм
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Шахтар розгромив Львів завдяки хет-трику Мораєса та шедевральній гарматі Патріка – "гірники" мають +15 в таблиціУкраїна — 22 лист 6624
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Жеребкування Євро-2020: Україна та інші збірні дізналися всі розклади – кошики, перші суперники, новий фарт ШевченкаЄвро-2020 — 22 лист 251400
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Ярмоленко, як іспит Моурінью, королівські розбірки в Мадриді, ностальгійний день X Анчелотті: топ-5 матчів євровікендуСвіт — 22 лист 6036
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"Ця тема для мене не закрита": Мирон Маркевич – про переговори із казахським клубомУкраїна — 22 лист 11264