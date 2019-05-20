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Тотті вміє мститись: Франческо у міні-футбольному матчі покарав суперника за піжонство класним голом

20 травня 09:25 1495 Читать на русском
Тотті вміє мститись: Франческо у міні-футбольному матчі покарав суперника за піжонство класним голом
Франческо Тотті / Соцмережі

Легендарний капітан Роми Франческо Тотті взяв участь у міні-футбольному поєдинку.

У одному з епізодів гравець суперника чудовим фінтом обіграв "імператора", перекинувши м'яч над екс-футболістом, щоправда Тотті не засмутився.

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Вже у наступній атаці легенда Роми отримав м'яч на фланзі та з центру поля у дотик відправив ігрову сферу по дивовижній дузі у ворота суперника.

Нагадаємо, Франческо Тотті у 2017-у році завершив професіональну кар'єру футболіста. На дорослому рівні "імператор" виступав лише за Рому. Зараз Тотті працює у структурі клубу.

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Відеоновини Італія Рома Рома Франческо Тотті Франческо Тотті
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