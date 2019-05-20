Тотті вміє мститись: Франческо у міні-футбольному матчі покарав суперника за піжонство класним голом

Легендарний капітан Роми Франческо Тотті взяв участь у міні-футбольному поєдинку.

У одному з епізодів гравець суперника чудовим фінтом обіграв "імператора", перекинувши м'яч над екс-футболістом, щоправда Тотті не засмутився.

Рома перебудовується: Тотті може стати спортдиром клубу та запросити сенсаційного тренера

Вже у наступній атаці легенда Роми отримав м'яч на фланзі та з центру поля у дотик відправив ігрову сферу по дивовижній дузі у ворота суперника.

Нагадаємо, Франческо Тотті у 2017-у році завершив професіональну кар'єру футболіста. На дорослому рівні "імператор" виступав лише за Рому. Зараз Тотті працює у структурі клубу.

"Нам потрібні Коноплянка та Ярмоленко". Українка, яка працювала в УЄФА, вболіває за Рому і відмовляється від Мессі