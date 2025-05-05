"Я здійснив свою найпрекраснішу мрію – залишитися в Ромі назавжди. Я дуже сумую за грою, досі граю у футбол, але скоротив поле. Пристрасть ніколи не згасне".

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Також Тотті прокоментував свою скандальну поїздку до Росії.

"Я поїхав туди, бо мене запросили. Це була спортивна подія, і я поїхав, що в цьому поганого? Чому б і ні? Я також бував в інших місцях, не тільки там", – цитує Тотті ForzaRoma.

Нагадаємо, 7 квітня екс-форвард Роми приїхав до Москви, де взяв участь у церемонії вручення премії RВ International Award – одного з найважливіших заходів у сфері спорту та ставок у РФ.

До слова, Франческо Тотті – колишній капітан Роми, за яку він грав впродовж всієї кар'єри, з 1992 по 2017 рр. У складі римлян став чемпіоном Італії та двічі вигравав Кубок країни. Також він вигравав чемпіонат світу 2006 року та здобув срібні медалі Чемпіонату Європи 2000 року у складі збірної Італії.

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