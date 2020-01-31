Тотті: Салах здатний змінити хід будь-якого матчу в будь-який час

Легендарний нападник італійської Роми Франческо Тотті поділився думкою про форварда англійського Ліверпуля Мохамеда Салаха, який свого часу захищав кольори римського клубу.

"Якби Салах залишився у Ромі, йому було б практично неможливо виграти Лігу чемпіонів. У новому клубі у нього з’явилося більше шансів. Я радий за нього, тому що він винятковий хлопець.

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Мохамед здійснив великий ривок, коли перейшов з Роми у Ліверпуль. Такого ніхто не очікував. Зараз він є гравцем, який здатний змінити хід будь-якого матчу в будь-який час", – цитує Тотті видання Goal.

Нагадаємо, єгипетський форвард захищав кольори Роми з 2015 по 2017 рік. У поточному сезоні в АПЛ Салах у 21-му матчі забив 12 голів і віддав 6 результативних передач.

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