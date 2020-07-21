Тотті повернувся – Імператор майстерним голом здобув перемогу над Лаціо

Легенда Роми Франческо Тотті ще має порох у порохівницях.

Франческо Тотті взяв участь у аматорському турнірі (8х8), де його команда Totti Sporting Club у фіналі зустрілась з Лаціо.

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Вирішити долю поєдинку довелось саме Імператору, який потужним ударом зі штрафного подарував перемогу своїй команді над принциповим суперником (2:1).

Нагадаємо, після сезону 2016/17 Тотті оголосив про завершення кар'єри, провівши свій останній матч за Рому. Після цього легенда влаштувався у структурі римського клубу, але згодом зі скандалом покинув свою посаду через розбіжності у поглядах з керівництвом "вовків".

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