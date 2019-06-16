Тотті покине Рому після 27 років у клубі – відомі причини

Легенда Роми Франческо Тотті, ймовірно, покине клуб зі столиці Італії.

Легендарний екс-футболіст на прес-конференції, яка відбудеться у понеділок, 17-го червня, оголосить про свій відхід з римського клубу, повідомляє Sky Sport Italia.

Тотті може покинути Рому – у понеділок легенда оголосить про своє рішення

Зазначається, що Тотті сам прийняв таке рішення, адже його не влаштовувало, що його думка при виборі нового тренера і директора не враховувалася, клуб показував його у поганому світлі перед ЗМІ, а також те, що президент Роми Джеймс Паллотта найняв радника Франко Бальдіні, чим обмежив повноваження екс-капітана римського клубу.

Нагадаємо, Тотті дебютував за Рому у 1992 році та провів у клубі 27 років свого життя – 25 у статусі футболіста та 2 як функціонер.

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