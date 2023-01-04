Слідчі по боротьбі з відмиванням грошей визнали підозрілими деякі транзакції з рахунків Франческо Тотті.

Слідчі по боротьбі з відмиванням грошей зосередили увагу на підозрілих банківських операціях, які зробив чемпіон світу 2006 року у складі збірної Італії Франческо Тотті. Про це повідомляє видання La Verità.

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Повідомляється, що слідчі ретельно перевіряють банківські рахунки легендарного капітана Роми. Згідно з джерелом, у серпні Тотті відправив 80 000 євро пенсіонерці в Анціо, яка є свекрухою знайомої людини Тотті. Того ж дня суму було перенаправлено іншому знайомому Франческо, який працює в МВС.

Підозрілими є й деякі інші транзакції на тисячі євро – банківські перекази були зроблені у казино Монте-Карло, Лондона та Лас-Вегаса.

Адвокати Тотті будь-які звинувачення заперечують.

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