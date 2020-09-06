Нові власники Роми розглядають варіант з призначенням легендарного Франческо Тотті на одну з ключових посад у клубі.

Імператор збирається повернутися до співпраці з рідними "вовками", повідомляє Calciomercato.

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Тотті 16 місяців тому покинув структуру Роми через конфлікт з колишнім президентом клубу Джеймсом Палоттою. Цього літа римляни перейшли у власність Дена Фрідкіна, який хоче повернути легенду. Найближчими днями американський мільярдер прилетить в Рим, і однією з його перших цілей буде зустріч з Тотті. Очікується, що чемпіону світу 2006 року запропонують на вибір три посади – посол клубу, очільник академії або технічний директор.

Нагадаємо, Тотті завершив кар'єру у 2017 році після 25 сезонів у Ромі. В його активі 619 матчів та 250 голів за команду зі столиці Італії.

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