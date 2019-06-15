Тотті може покинути Рому – у понеділок легенда оголосить про своє рішення

Екс-капітан Роми Франческо Тотті може відмовитись від ролі технічного директора і покинути клуб.

Президент Роми Джеймс Паллотта запропонував легенді клубу Франческо Тотті посаду технічного директора, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Проте, за інформацією La Gazzetta dello Sport, колишній капітан "вовків" може відмовитись від посади та покинути клуб. Тотті вважає, що втратив вагу у Римі після відставки Еусебіо Ді Франческо та Рамона Мончі.

У понеділок, 17 червня, "імператор" збере прес-конференцію на Стадіо Олімпіко. Очікується, що він оголосить про відхід.

Тотті провів у клубі 27 років: 25 у статусі гравця, ще 2 – функціонера.

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