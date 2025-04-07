Франческо Тотті прилетів до Москви, де у вівторок він стане гостем церемонії вручення премії Rb International Award – одного з найважливіших заходів у сфері спорту і ставок у Росії.

Відеозапис прибуття Тотті в аеропорт Внуково було опубліковано в соціальних мережах компанією-організатором. Під час заходу Тотті буде нагороджено премією RB Award, яку раніше було вручено, серед інших, бразильцеві Кафу і португальцю Фігу. За останні тижні в російській столиці з'явилося кілька рекламних щитів з фотографією Тотті і написом "Імператор їде в Третій Рим", тобто в Москву.

Тотті все ж приїхав до Росії – фотодоказ мерзенного вчинку

Кілька днів тому в інтерв'ю російському порталу Sports генеральний директор компанії-організатора заходу Рейтинг букмекерів Аскер Тхаліджоков, не вдаючись у подробиці, назвав вартість операції "шестизначною сумою в євро". "Чи він найдорожчий посол в історії премії? Я так думаю", – додав Таліджоков.

"Я не політик і не дипломат, а людина спорту, яка просуває його цінності по всьому світу. Протягом багатьох років я їжджу в усі країни, куди мене запрошують розповідати про спорт. І я без проблем вирушив би до Києва з тією ж метою. При цьому, якби я отримав від компетентного органу прохання не брати участь у заході в Москві, я б не вагаючись відступив би від цієї ідеї", – зазначав раніше Тотті.

Рома зіграла внічию з Ювентусом у провальній битві за ЛЧ – Довбик створив усі моменти "вовків" і допоміг з голом