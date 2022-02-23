Колишній нападник Роми Франческо Тотті може знову отримати посаду в структурі клубу.

Після завершення кар'єри футболіста Тотті який час працював у клубі тоді ще Джеймса Паллотти. Однак вирішив піти, оскільки йому не давали можливості вирішувати бодай щось.

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Після цього Тотті понад два роки навіть не відвідував домашні матчі команди усього свого життя. Зараз з'явилися передумови для повернення легенди в клуб, стверджує La Gazzetta dello Sport. Франческо Тотті знову регулярно перебуває на трибунах Стадіо Олімпіко.

За інформацією джерела, колишній футболіст перебуває у чудових стосунках з Жозе Моурінью, Тьягу Пінто та власниками – сім'єю Фрідкіних. Тотті знову готовий обговорювати своє повернення в Рому на адміністративну посаду.

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