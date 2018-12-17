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Тотті – про жеребкування Ліги чемпіонів: Ромі, вочевидь, пощастило

19:36 134 Читать на русском
Тотті – про жеребкування Ліги чемпіонів: Ромі, вочевидь, пощастило
Франческо Тотті / Reuters

Директор Роми, легендарний "Імператор" Франческо Тотті поділився враженнями від результатів жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Італійському гранду в суперники дістався Порту.

"Враховуючи суперників, хто міг нам дістатися, нам, вочевидь, пощастило. Але недооцінювати Порту в жодному разі не можна.

Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів – всі пари

Це відмінна команда, яка демонструвала на груповому етапі чудовий футбол. Ми переживаємо не найкращий період, але до лютого здатні набрати форму. Думаю, за цей час може багато змінитися", – наводить слова Тотті офіційний сайт УЄФА.

Відзначимо, що перший матч із Порту Рома проведе вдома. Це станеться 12 лютого. Матч-відповідь – 6 березня на Естадіо ду Драгау в Португалії.

Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу: календар матчів

Теги
Ліга чемпіонів Франческо Тотті Франческо Тотті Рома Рома Порту Порту
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