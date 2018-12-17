Тотті – про жеребкування Ліги чемпіонів: Ромі, вочевидь, пощастило

Директор Роми, легендарний "Імператор" Франческо Тотті поділився враженнями від результатів жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Італійському гранду в суперники дістався Порту.
"Враховуючи суперників, хто міг нам дістатися, нам, вочевидь, пощастило. Але недооцінювати Порту в жодному разі не можна.
Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів – всі пари
Це відмінна команда, яка демонструвала на груповому етапі чудовий футбол. Ми переживаємо не найкращий період, але до лютого здатні набрати форму. Думаю, за цей час може багато змінитися", – наводить слова Тотті офіційний сайт УЄФА.
Відзначимо, що перший матч із Порту Рома проведе вдома. Це станеться 12 лютого. Матч-відповідь – 6 березня на Естадіо ду Драгау в Португалії.
Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу: календар матчів