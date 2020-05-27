Тоттенхем хоче орендувати Коутінью

Півзахисник Баварії Філіппе Коутінью може знову опинитись на Туманному Альбіоні.

Хавбек Барселони Філіппе Коутінью, який на правах оренди захищає кольори Баварії, зацікавив лондонський Тоттенхем, повідомляє видання Football Insider.

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Нагадаємо, нещодавно мюнхенський клуб підтвердив, що не планує скористатися правом викупу Коутінью у Барселони – баварці могли придбати гравця за 120 мільйонів євро, що стало б трансферним рекордом німецького гранда.

Натомість Тоттенхем хотів би підсилити свій склад 27-річним бразильцем – "шпори" поки не готові зробити повноцінний трансфер, однак готові укласти орендну угоду. При цьому вони згодні виплачувати гравцю повну зарплату, яка становить більше 225 тис. євро на тиждень. До слова, у послугах футболіста зацікавлені також лондонські Арсенал і Челсі.

У поточному сезоні Коутінью провів за Баварію 32 матчі у всіх турнірах, в яких забив 9 голів і віддав 8 результативних передач.

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