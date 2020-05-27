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Тоттенхем хоче орендувати Коутінью

13:25 219 Читать на русском
Тоттенхем хоче орендувати Коутінью
Філіппе Коутінью / Getty Images

Півзахисник Баварії Філіппе Коутінью може знову опинитись на Туманному Альбіоні.

Хавбек Барселони Філіппе Коутінью, який на правах оренди захищає кольори Баварії, зацікавив лондонський Тоттенхем, повідомляє видання Football Insider.

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Нагадаємо, нещодавно мюнхенський клуб підтвердив, що не планує скористатися правом викупу Коутінью у Барселони – баварці могли придбати гравця за 120 мільйонів євро, що стало б трансферним рекордом німецького гранда.

Натомість Тоттенхем хотів би підсилити свій склад 27-річним бразильцем – "шпори" поки не готові зробити повноцінний трансфер, однак готові укласти орендну угоду. При цьому вони згодні виплачувати гравцю повну зарплату, яка становить більше 225 тис. євро на тиждень. До слова, у послугах футболіста зацікавлені також лондонські Арсенал і Челсі.

У поточному сезоні Коутінью провів за Баварію 32 матчі у всіх турнірах, в яких забив 9 голів і віддав 8 результативних передач.

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Теги
Англія Барселона Барселона Баварія Баварія Тоттенхем Тоттенхем Трансфери футбольні фінанси Арсенал Арсенал Челсі Челсі Філіппе Коутінью Філіппе Коутінью
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