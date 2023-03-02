Скаут Тоттенхема Джефф Ветере був звільнений після того, як розповів секретну інформацію під час свого інтерв'ю колумбійському телеканалу. Про це повідомляє Sky Sports.

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Журналіст каналу WinSportsTV запитав Ветере, чи стежив лондонський клуб на минулих вихідних за воротарем Атлетіко Насьональ Кевіном М'єром, і Ветере відповів ствердно. "Так, я їздив до Медельїна, щоб подивитися гру Насьоналя у вихідні. Я був дуже вражений якостями воротаря, але ж йому всього лише 22 роки. Думаю, що скоро він буде грати за збірну Колумбії. Мені сказали, що минулої суботи він збирався зіграти проти збірної США, але через проблеми з візою не зміг поїхати з командою", – сказав скаут.

Джефф Ветере був найнятий минулого літа директором Тоттенхема Фабіо Паратічі, який більше не працює в клубі.

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