Тоттенхем звільнив скаута після інтерв'ю іноземному телеканалу
Джефф Ветере позбувся своєї посади, розкривши клубний секрет під час інтерв'ю.
Скаут Тоттенхема Джефф Ветере був звільнений після того, як розповів секретну інформацію під час свого інтерв'ю колумбійському телеканалу. Про це повідомляє Sky Sports.
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Журналіст каналу WinSportsTV запитав Ветере, чи стежив лондонський клуб на минулих вихідних за воротарем Атлетіко Насьональ Кевіном М'єром, і Ветере відповів ствердно. "Так, я їздив до Медельїна, щоб подивитися гру Насьоналя у вихідні. Я був дуже вражений якостями воротаря, але ж йому всього лише 22 роки. Думаю, що скоро він буде грати за збірну Колумбії. Мені сказали, що минулої суботи він збирався зіграти проти збірної США, але через проблеми з візою не зміг поїхати з командою", – сказав скаут.
Джефф Ветере був найнятий минулого літа директором Тоттенхема Фабіо Паратічі, який більше не працює в клубі.
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