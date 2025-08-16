У рамках суботньої програми АПЛ 2025/було проведено декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2025/26, 1-й тур

Тоттенхем – Бернлі – 3:0

Голи: Рішарлісон, 10, 60, Джонсон, 66

Брайтон – Фулхем – 1:1

Голи: О'Райлі, 55 (пен) – Муніс, 90+6

Сандерленд – Вест Хем – 3:0

Голи: Маєнда, 61, Баллард, 73, Ісідор, 90+2

Астон Вілла у меншості втримала нічию з Ньюкаслом

Тоттенхем після драматичної поразки в Суперкубку УЄФА розгромив новачка АПЛ – Бернлі. Героєм зустрічі став Рішарлісон, який за 66 хвилин оформив дубль і віддав передасист. Двічі бразилець відзначився з кросів Кудуса, причому другий гол став справжнім шедевром. Рішарлісон спіймав подачу Мохамеда й пробив з лету в падінні через себе.

This fan recorded Richarlison's overhead kick vs Burnley and I think we've seen the goal of the season already! ?

Фінальний свисток зафіксував перемогу північних лондонців з рахунком 3:0. Ідеальна дебютна перемога Томаса Франка на чолі "шпор".

У паралельній зустрічі Сандерленд відсвяткував повернення АПЛ. Клуб не грав у еліті з 2017 року. На стадіоні підготували ефектне модульне шоу з банером, на якому був зображений лицар.

What a sight! ‍



The @SunderlandAFC fans unfurl an incredible tifo ahead of their first Premier League match since 2017

Команда ж оформила 3:0 з Вест Хемом, хоча голів довелося чекати аж до 61-ї хвилини. "Коти" відкрили рахунок зусиллями Маєнди, якому вдалося замкнути навіс від Альдерете. На 73-й Баллард забив у аналогічному стилі, тільки тепер асистував Адінгра – в обох випадках є певні питання до гри голкіпера "молотобійців".

Вже у компенсований час Ісідор добив гостей, завершивши контратаку точним дальнім ударом. Тим не менш, перемога потішила не всіх сандерлендців. Назарій Русин навіть не потрапив у заявку на цей матч (його навіть не брали на збори) – як і 20-річний Тимур Тутеров.

Брайтон же перемагав Фулхем до останніх секунд, забивши єдиний гол з пенальті на 57-й хвилині. Щоправда, "чайки" забили ще один гол – Мінте прошив Лєно ще на 4-й хвилині, однак взяття воріт не зарахували через офсайд. Здавалося, що все завершиться успіхом господарів.

Втім, на сьомій компенсованій (із шести) "котеджери" заробили кутовий. Данк підрізав подачу з нього на дальню стійку власних воріт, де опинився Муніс. Родріго розстріляв ворота з близької відстані, встановивши остаточний рахунок на "Амексі". 1:1!

