У рамках суботньої програми АПЛ 2025/було проведено декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2025/26, 1-й тур

Тоттенхем – Бернлі – 3:0

Голи: Рішарлісон, 10, 60, Джонсон, 66

Брайтон – Фулхем – 1:0

Голи: О'Райлі, 55 (пен)

Сандерленд – Вест Хем – 2:0

Голи: Маєнда, 61, Баллард, 73

Астон Вілла у меншості втримала нічию з Ньюкаслом

Тоттенхем після драматичної поразки в Суперкубку УЄФА розгромив новачка АПЛ – Бернлі. Героєм зустрічі став Рішарлісон, який за 66 хвилин оформив дубль і віддав передасист. Двічі бразилець відзначився з кросів Кудуса, причому другий гол став справжнім шедевром. Рішарлісон спіймав подачу Мохамеда й пробив з лету в падінні через себе.

Фінальний свисток зафіксував перемогу північних лондонців з рахунком 3:0. Ідеальна дебютна перемога Томаса Франка на чолі "шпор".

У паралельній зустрічі Сандерленд відсвяткував повернення АПЛ. На стадіоні підготували ефектне модульне шоу з банером, на якому був зображений лицар.

Команда ж оформила 2:0 з Вест Хемом, хоча голів довелося чекати аж до 61-ї хвилини. "Коти" відкрили рахунок зусиллями Маєнди, якому вдалося замкнути навіс від Альдерете. На 73-й Баллард забив у аналогічному стилі, тільки тепер асистував Адінгра – в обох випадках є певні питання до гри голкіпера "молотобійців".

Перемога потішила не всіх сандерлендців. Назарій Русин навіть не потрапив у заявку на цей матч (його навіть не брали на збори) – як і 20-річний Тимур Тутеров. Крім того, один із місцевих вболівальників був заарештований поліцією за расистські висловлювання на адресу Семеньйо.

Брайтон же мінімально переміг Фулхем, забивши єдиний гол з пенальті на 57-й хвилині. Щоправда, "чайки" забили ще один гол – Мінте прошив Лєно ще на 4-й хвилині, однак взяття воріт не зарахували через офсайд.

