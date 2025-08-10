Тоттенхему довелося вийти на трансферний ринок, щоб знайти гравця, що здатний замінити Джеймса Меддісона, який вибув до кінця сезону з травмою хрестоподібних зв'язок. Найімовірнішим кандидатом на перехід до "шпор" є Еберечі Езе, повідомляє Fichajes.

Крістал Пелас не збирається продавати 27-річного лідера команди за менш ніж 65 мільйонів фунтів стерлінгів і вже відхиляв пропозиції інших клубів щодо англійця. За гравцем також активно стежить Арсенал.

Дешевшою альтернативою для Тоттенхема може стати Харві Елліот з Ліверпуля, який оцінюється в 40 мільйонів фунтів стерлінгів. Але "червоні" також наполягають на пункті про зворотний викуп 22-річного таланта.

Нагадаємо, що Езе виступає за Крістал Пелас з 2020 року після переходу з КПР за майже 18 млн євро. Контракт гравця з "орлами" діє до літа 2027 року.

