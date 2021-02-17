Тоттенхем є головним фаворитом на воротаря Бернлі Ніка Поупа, повідомляє Goal.

Почеттіно хоче запросити у ПСЖ ветерана Тоттенхема

Тренерський штаб "шпор" вважає 28-річного голкіпера достойною заміною ветерана лондонців Уго Льоріса, контракт якого розрахований до літа 2022-го. Конкуренцію Тоттенехему у трансферних перегонах за Ніком складуть Ліверпуль та Вест Хем.

У нинішньому сезоні АПЛ Поуп провів 22 матчі, в яких пропустив 24 м'ячі. Також воротар Бернлі вже має досвід виступів за збірну Англії – 4 "сухих" поєдинки з 4-х.

Динамо з вердиктом для Луческу, гравці збірної України в епіцентрі топ-угод: найкраще про трансфери зими 2021