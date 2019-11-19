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Тоттенхем знайшов трьох кандидатів на заміну Почеттіно

12:26 153 Читать на русском
Тоттенхем знайшов трьох кандидатів на заміну Почеттіно
Маурісіо Почеттіно / Getty Images

Керівництво Тоттенхема готується до можливого звільнення Маурісіо Почеттіно, який наразі не може покращити слабкі результати команди.

Лондонський клуб вже розглядає трьох претендентів на заміну аргентинському фахівцю, інформує Daily Mail.

Почеттіно ризикує залишитись без роботи у випадку поразки від Вест Хема Ярмоленка

Це Едді Хау (Борнмут), Юліан Нагельсманн (РБ Лейпциг) і Карло Анчелотті (Наполі). У всіх трьох випадках "шпорам" доведеться виплатити чималу компенсацію, оскільки у тренерів є довгострокові контракти зі своїми клубами. Найімовірнішим варіантом є Анчелотті, у якого виник відкритий конфлікт з президентом Наполі Ауреліо Де Лаурентісом. За даними джерела, Почеттіно також має певні розбіжності з босом Тоттенхема Даніелом Леві, тому звільнення керманича – питання часу.

Нагадаємо, лондонці після 12 турів посідають14-у сходинку АПЛ, а в групі Ліги чемпіонів йдуть на другому місці.

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