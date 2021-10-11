Іспанець незабаром може повернутися в чемпіонат Англії, повідомляє Fichajes.

Ліверпуль накинув оком на зірочку збірної Бельгії

Мората став новим фаворитом босів лондонців на чолі з колишнім менеджером Юве Фабіо Паратічі. Нападник захищає кольори "Старої синьйори" на правах оренди з опцією викупу. Контракт вихованця мадридського Реала належить сусідам "вершкових" – Атлетіко. Дворічна оренда форварда коштувала туринцям 20 млн євро.

До слова, в нинішньому сезоні Альваро Мората провів 7 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі.

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