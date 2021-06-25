Пріоритетним кандидатом для "шпор" став Нуну Ешпіріту Санту, інформує ВВС Sport.

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Переговори Тоттенхема з Паулу Фонсекою і Дженнаро Гаттузо не завершилися успіхом, а до початку літньої підготовки залишилося мало часу. Нуну також перебуває в пошуках роботи після розриву контракту з Вулверхемптоном. Переговори повинні розпочатися найближчим часом, щоб португалець встиг сформувати план міжсезоння і познайомитися з командою.

Додамо, що Тоттенхем завершив минулий сезон на сьомій сходинці АПЛ, гарантувавши собі Лігу конференцій.

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