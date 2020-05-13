Тоттенхем знайшов альтернативу Кейну в Серії А

Лондонський Тоттенхем зацікавився найкращим бомбардиром чемпіонату Італії Чіро Іммобіле. Форвард захищає кольори римського Лаціо.

30-річний нападник став трансферною ціллю "шпор", повідомляє Football.London.

Лаціо знайшов спосіб втримати Іммобіле

На Туманному Альбіоні Іммобіле може стати заміною Харрі Кейну. Лідер Тоттенхема продовжує відновлення від чергової травми, а в літнє трансферне вікно взагалі може покинути команду. Перехід Іммобіле коштуватиме "шпорам" не менше 40 млн євро. Конкуренцію команді Жозе Моурінью у боротьбі за форварда Лаціо спробує скласти Евертон.

У нинішньому сезоні Чіро Іммобіле провів 33 матчі в усіх турнірах, у яких забив 30 м'ячів.

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