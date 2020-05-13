toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ВАЛЕРІЙ ЛОБАНОВСЬКИЙ КОРОНАВІРУС ДИНАМО НІМЕЧЧИНА

Тоттенхем знайшов альтернативу Кейну в Серії А

13 травня 22:08 451 Читать на русском
Тоттенхем знайшов альтернативу Кейну в Серії А
Чіро Іммобіле / LaPresse

Лондонський Тоттенхем зацікавився найкращим бомбардиром чемпіонату Італії Чіро Іммобіле. Форвард захищає кольори римського Лаціо.

30-річний нападник став трансферною ціллю "шпор", повідомляє Football.London.

Лаціо знайшов спосіб втримати Іммобіле

На Туманному Альбіоні Іммобіле може стати заміною Харрі Кейну. Лідер Тоттенхема продовжує відновлення від чергової травми, а в літнє трансферне вікно взагалі може покинути команду. Перехід Іммобіле коштуватиме "шпорам" не менше 40 млн євро. Конкуренцію команді Жозе Моурінью у боротьбі за форварда Лаціо спробує скласти Евертон.

У нинішньому сезоні Чіро Іммобіле провів 33 матчі в усіх турнірах, у яких забив 30 м'ячів.

На лаві запасних – у норковій шубі і білому капелюсі: шалені витівки ідола Верони, який "збожеволів ще в колисці"

blog_ava
"Мене часто називають диктатором". Безсмертні цитати Валерія Лобановського
13 травня
20275
Теги
Тоттенхем Тоттенхем Англія Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Трансфери Чемпіонату Англії Харрі Кейн Харрі Кейн Чіро Іммобіле Чіро Іммобіле Лаціо Лаціо
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
14
год
:
9
хв
Хоффенхайм
16:30
Герта
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук