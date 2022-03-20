Андрій Ярмоленко традиційно почав у запасі, розраховуючи на роль джокера після двох поспіль гольових виходів з лави. Перший же момент з ударом завершився взяттям воріт на 9 хвилині. Кейн продерся правим напівфлангом і прострілив, Зума в боротьбі з Соном зрізав у власні ворота. Антоніо міг миттєво відповідати. Той же Кейн цього разу наварив біля своїх воріт пасом назад. Пощастило, що Антоніо не влучив у дальній кут.

Тоттенхем – Вест Хем: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Сон втратив супермомент. Кулушевскі здійснив вражаючий рейд з власної половини, обігрався з Кейном і виклав зручний пас на зовсім вільного партнера. Кореєць поцілив у хрестовину. Класний розрізний пас Кейна, і Сон таки реалізовує топ-момент з другої спроби. На 35 хвилині Вест Хем повернувся у гру. Доусон скинув на Бенрама після подачі Крессвелла з кутового, алжирець розстріляв Льоріса з кількох метрів. Спрацювала головна зброя "молотів", одних з найкращих в АПЛ на стандартах за кількістю і якістю моментів.

Most goal combinations in Premier League history:



◉ 39 - Kane & Son

◎ 36 - Drogba & Lampard

◎ 29 - Henry & Pires

◎ 29 - Agüero & D.Silva



“The greatest double-act in Premier League history”



️ @muhammadbutt https://t.co/GFXXhMnN25 — Squawka (@Squawka) March 20, 2022

Обмін втраченими сотками на початку другого тайму. Спочатку Сон вивів Кейна на побачення з кіпером, з якого переможцем вийшов Фабіанскі. А опісля Крессвелл виклав ідеальний пас на Антоніо, який з льоту дав вище. Відразу після цього на 55 хвилині Ярмоленко замінив Майкла. Український вінгер ефектно пропускав на партнера. М'яч з рикошетом від захисника ледь не знайшов адресата на вбивчій позиції.

Форналс, який також вийшов на заміну, віддав пас за спини. Ярмола уникнув офсайду, але з гострого кута не влучив. Регілон просто в істериці заходиться, так вимагає пенальті. Два кумедні епізоди з участю Сона. Спочатку Зума спересердя вдарив у нього м'ячем, а кореєць завалився на газон. А потім Сон з розгону влетів у спину судді. Кейн продовжує діяти як плеймейкер. Цього разу форвард збірної Англії вивів Регілона практично сам на сам з воротарем, іспанця вистачило на забіг, а з акцентованим ударом виникли проблеми.

Harry Kane has provided more assists than any other Premier League player since the start of last season:



◉ 19 - Harry Kane

◎ 18 - Trent Alexander-Arnold

◎ 18 - Bruno Fernandes



And he’s also scored 35 goals. pic.twitter.com/g60H2dMzBA — Squawka (@Squawka) March 20, 2022

Хойберг блискучим закиданням знайшов Кейна, а той перекинув і голкіпера, і ворота. Наприкінці зустрічі Льоріс вибив м'яч у поле, Кейн скинув, а Сон розправився з воротарем. Хет-трик асистів Харрі, дубль корейця. Тоттенхем набирає 51 бал, посуваючи Манчестер Юнайтед (50) на шосте місце. У боротьбі за топ-4 "шпори" відстають від Арсенала на 3 очки, маючи на гру більше. Однак попереду ще лондонське дербі між головними претендентами на 4 рядок.

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