Нападник Харрі Кейн потрапив до списку з 25-ти гравців Тоттенхема, які заявлені на матч плей-офф Ліги конференцій проти португальського клубу Пасуш де Ферейра, повідомляє Sky Sports.

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28-річний англієць не потрапив до заявки своєї команди на стартовий матч АПЛ проти Манчестер Сіті (1:0). Саме команді Хосепа Гвардіоли приписують намір підписати Харрі ще цього літа, і сам тренер "містян" цього не заперечує.

Якщо Кейн зіграє проти Пасуш де Ферейри, то це не завадить йому у подальшому заявитись за іншу команду для участі у Лізі чемпіонів.

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