Тоттенхем майже домовився з Вольфсбургом про трансфер ван де Вена, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. "Шпори" чекають на зелене світло від німецького клубу, щоб офіційно все оформити.

Баварія встановила Тоттенхему дедлайн щодо Кейна – все вирішиться сьогодні

Центральний захисник обійдеться Тоттенхему в 50 мільйонів євро з врахуванням бонусів. Мікі найближчими днями пройде медогляд і підпише контракт, який вже узгоджений.

22-річний ван де Вен став одним з відкриттів минулого сезону Бундесліги, зігравши 33 матчі за Вольфсбург. Захисником також цікавилася Баварія, однак зробила вибір на користь Кіма.