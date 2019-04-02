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Тоттенхем зацікавлений у придбанні Дугласа Кости

17:36 297 Читать на русском
Тоттенхем зацікавлений у придбанні Дугласа Кости
Дуглас Коста / ФК Ювентус

Вінгер Ювентуса Дуглас Коста може продовжити кар'єру в чемпіонаті Англії.

"Шпори" всерйоз зацікавленні у запрошенні в Тоттенхем півзахисника Ювентуса Дугласа Кости, стверджує Tuttosport.

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У послугах екс-півзахисника Шахтаря також зацікавлені Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед та ПСЖ, однак Тоттенхем сподівається, що їм вдасться випередити ці клуби у боротьбі за Дугласа. Очікується, що трансфер відбудеться влітку.

Коста перейшов у Ювентус з Баварії влітку 2017 року після того, як втратив місце в основі мюнхенців у часи Карло Анчелотті, але і в Турині він не є гравцем стартового складу. Контракт бразильця з Ювентусом чинний до літа 2022 року.

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