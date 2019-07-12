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Тоттенхем заперечив будь-які пропозиції щодо Еріксена

14:28 441 Читать на русском
Тоттенхем заперечив будь-які пропозиції щодо Еріксена
Крістіан Еріксен / Фото Reuters

Схоже, півзахисник Тоттенхема Крістіан Еріксен продовжить захищати кольори лондонського клубу.

В таборі Тоттенхема заявили, що не отримували жодних пропозицій щодо переходу Крістіана Еріксена, повідомляє Sky Sports.

Тоттенхем запропонував Еріксена Реалу – фінансові апетити "шпор" значно знизились

Раніше у ЗМІ була інформація, що керівництво "шпор" зв'язувалось з представниками Реала та пропонували придбати 27-річного хавбека.

Сам гравець не має наміру продовжувати контракт з Тоттенхемом, а його чинна угода розрахована до літа 2020 року.

В минулому сезоні АПЛ Еріксен провів 35 матчів, в яких відзначився 8-ма голами та 12-ма асистами.

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Теги
Англія Трансфери Крістіан Еріксен Крістіан Еріксен Тоттенхем Тоттенхем Реал Мадрид Реал Мадрид
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