Тоттенхем заперечив будь-які пропозиції щодо Еріксена

Схоже, півзахисник Тоттенхема Крістіан Еріксен продовжить захищати кольори лондонського клубу.

В таборі Тоттенхема заявили, що не отримували жодних пропозицій щодо переходу Крістіана Еріксена, повідомляє Sky Sports.

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Раніше у ЗМІ була інформація, що керівництво "шпор" зв'язувалось з представниками Реала та пропонували придбати 27-річного хавбека.

Сам гравець не має наміру продовжувати контракт з Тоттенхемом, а його чинна угода розрахована до літа 2020 року.

В минулому сезоні АПЛ Еріксен провів 35 матчів, в яких відзначився 8-ма голами та 12-ма асистами.

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