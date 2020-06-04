Тоттенхем взяв шалений кредит через коронавірус

Англійський Тоттенхем стурбований через можливу нестачу фінансів, спричинену пандемією коронавірусу.

Тоттенхем взяв кредит у державному банку Великобританії у розмірі 175 млн фунтів, інформує офіційний сайт "шпор".

Ліверпуль втратив шанс купити Вернера – зірка Бундесліги вже домовився з іншим грандом АПЛ

Причиною стала суттєва втрата доходів Тоттенхемом – передбачається, що лондонці не доотримають близько 200 млн фунтів через пандемію коронавірусу до червня 2021 року.

При цьому клуб не використовуватиме позику для купівлі гравців, а планує забезпечити фінансову гнучкість і збільшити оборотний капітал. Клуб планує диверсифікувати потоки доходів.

Ліверпуль продумав трансфер гравця на 175 млн, на зірці ставили хрест – секретні матеріали, які зацінив би Лобановський