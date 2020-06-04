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Тоттенхем взяв шалений кредит через коронавірус

20:04 275 Читать на русском
Тоттенхем взяв шалений кредит через коронавірус
Жозе Моурінью / Reuters

Англійський Тоттенхем стурбований через можливу нестачу фінансів, спричинену пандемією коронавірусу.

Тоттенхем взяв кредит у державному банку Великобританії у розмірі 175 млн фунтів, інформує офіційний сайт "шпор".

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Причиною стала суттєва втрата доходів Тоттенхемом – передбачається, що лондонці не доотримають близько 200 млн фунтів через пандемію коронавірусу до червня 2021 року.

При цьому клуб не використовуватиме позику для купівлі гравців, а планує забезпечити фінансову гнучкість і збільшити оборотний капітал. Клуб планує диверсифікувати потоки доходів.

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Теги
Англія Тоттенхем Тоттенхем футбольні фінанси коронавірус
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