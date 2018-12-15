Тоттенхем взимку може знову обійтись без трансферів – Почеттіно пояснив причину

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно здивував заявою щодо потенційних придбань клубу.

"Я дуже добре знаю, що січень завжди важкий. Якщо ви підпишете гравця, то йому буде потрібен час, щоб зрозуміти і виконати вимоги тренерського штабу. Іноді краще не підписувати гравця, якщо ви не знайшли потрібного.

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Гравці, які не грають дуже часто, можуть піти в інший клуб. Можливо, найкраще рішення – відправити їх в оренду або продати", – цитує Почеттіно Sky Sports.

Нагадаємо, протягом літнього трансферного вікна Тоттенхем не придбав жодного новачка для підсилення команди. В поточному сезоні АПЛ лондонці посідають третє місце у турнірній таблиці.

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