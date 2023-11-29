Бентанкур зможе повернутися на поле не раніше кінця зими. Як інформує Sky Sports, уругваєць порвав зв'язки гомілкостопа в матчі 13-го туру чемпіонату Англії з Астон Віллою (1:2). В одному з епізодів захисник суперника Метті Кеш невдало підкотився під Бентанкура, і хавбеку знадобилася заміна вже в першому таймі. Він спробував продовжити гру, але не зміг.

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Бентанкур став 11-м гравцем лондонців, який опинився в лазареті команди. Раніше "шпори" втратили Перішіча, ван де Вена, Меддісона, Сессеньона, Соломона, Рішарлісона, Ромеро, Біссума, Сарра та Вайтмена.

На початку 2023 року Бентанкур уже вибував на тривалий час через серйозну травму. Він порвав хрестоподібні зв'язки лівого коліна і не грав із лютого до жовтня.

У цьому сезоні Родріго зіграв у складі "шпор" 4 матчі, в яких заробив 1 попередження.

Астон Вілла здолала Тоттенхем, потіснивши лондонців із топ-4 – "шпори" програли втретє поспіль, арбітр скасував 4 голи