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Тоттенхем втратив Льоріса за кілька годин до матчу з Вулверхемптоном

16:47 232 Читать на русском
Тоттенхем втратив Льоріса за кілька годин до матчу з Вулверхемптоном
Уго Льоріс / Сайт Тоттенхема

Тоттенхем змушений обходитися без воротаря Уго Льоріса у матчі 28 туру АПЛ проти Вулверхемптона.

14’ Стевен Бергвейн
45+1’ Серж Ор'є
 
Мет Догерті 27’
14’ Стевен Бергвейн
27’ Мет Догерті
45+1’ Серж Ор'є

Француз зазнав травми паху за кілька годин до матчу, інформує твіттер Тоттенхема.

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Ще вчора капітан "шпор" тренувався у загальній групі, однак сьогодні воротар поскаржився на дискомфорт, який завадив йому зіграти проти Вулверхемптона. Моурінью довелося випускати дублера Пауло Гассанігу.

Льоріс вже не вперше страждає від проблем зі здоров'ям у цьому сезоні – раніше він пропустив три місяці через вивих ліктя.

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Теги
Англія Тоттенхем - Вулверхемптон Уго Льоріс Уго Льоріс Тоттенхем Тоттенхем
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