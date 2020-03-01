Тоттенхем втратив Льоріса за кілька годин до матчу з Вулверхемптоном

Тоттенхем змушений обходитися без воротаря Уго Льоріса у матчі 28 туру АПЛ проти Вулверхемптона.

Француз зазнав травми паху за кілька годин до матчу, інформує твіттер Тоттенхема.

Ліверпуль розгромно програв Уотфорду, сенсаційно зазнавши першої поразки в чемпіонаті

Ще вчора капітан "шпор" тренувався у загальній групі, однак сьогодні воротар поскаржився на дискомфорт, який завадив йому зіграти проти Вулверхемптона. Моурінью довелося випускати дублера Пауло Гассанігу.

Льоріс вже не вперше страждає від проблем зі здоров'ям у цьому сезоні – раніше він пропустив три місяці через вивих ліктя.

Українське дербі на фоні коронавірусу, матч сезону для Роналду і перші оглядини суперника Шахтаря – вершки вікенду