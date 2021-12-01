Тоттенхем втратив лідера оборони на кілька місяців через серйозну травму
Наставник "шпор" Антоніо Конте повідомив неприємні новини щодо стану здоров'я захисника Крістіана Куті Ромеро.
"У Крістіана травма серйозна. Зараз він намагається відновитися, але йому знадобиться кілька місяців.
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Дуже шкода, бо він є важливим гравцем для нас. Я не знаю, коли він точно повернеться. Можливо, у січні чи лютому. Але в 2021 році він уже не зможе грати", – наводить слова Конте Sky Sports.
Зауважимо, Ромеро виступає за Тоттенхем на правах оренди із Аталанти. Аргентинець швидко адаптувався і став лідером оборони: 13 поєдинків, але нуль результативних дій.
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