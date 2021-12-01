"У Крістіана травма серйозна. Зараз він намагається відновитися, але йому знадобиться кілька місяців.

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Дуже шкода, бо він є важливим гравцем для нас. Я не знаю, коли він точно повернеться. Можливо, у січні чи лютому. Але в 2021 році він уже не зможе грати", – наводить слова Конте Sky Sports.

Зауважимо, Ромеро виступає за Тоттенхем на правах оренди із Аталанти. Аргентинець швидко адаптувався і став лідером оборони: 13 поєдинків, але нуль результативних дій.

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