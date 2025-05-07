Головний тренер Тоттенхема Ангелос Постекоглу повідомив про травму Джеймса Меддісона, якої він зазнав у першому півфіналі ЛЄ проти Буде-Глімта.

"На жаль, Меддісон минулого тижня травмував коліно і, схоже, що проблема серйозна. Він пропустить залишок сезону, що дуже прикро... Передусім для нього самого, бо він був важливим гравцем для нас, особливо в останній частині року та в єврокубках – саме він був рушієм багатьох наших успішних моментів.

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Це справді прикро для нього, але такі ситуації переслідують нас весь сезон. І це ще одне випробування, яке ми маємо подолати", – наводить слова Постекоглу офіційний сайт Тоттенхема.

До слова, Джеймс Меддісон зіграв у 45 матчах за "шпор" у цьому сезоні, в яких відзначився 12 голами та 11 асистами. Тоттенхем має хороші шанси вийти у фінал Ліги Європи після перемоги над Буде-Глімтом в першому півфіналі (3:1).

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