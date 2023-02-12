Тоттенхем отримав ще одну жахливу новину за мотивами розгромної поразки від Лестера (1:4).

Півзахисник Родріго Бентанкур більше не допоможе "шпорам" у нинішньому сезоні, інформує The Guardian.

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Уругваєць встиг відкрити рахунок у матчі проти Лестера, але на 64-й хвилині покинув поле через травму коліна. Обстеження підтвердило найгірші побоювання – розрив хрестоподібних зв'язок, через який Бентанкур пропустить щонайменше півроку. Півзахисник оформив 6 голів та 2 асисти у 26 матчах кампанії 2022/23.

Вже 14 лютого Тоттенхем зіграє на полі Мілана перший поєдинок 1/8 фіналу ЛЧ. У Антоніо Конте величезна проблема з центральними хавбеками, адже Ів Біссума також травмований. Ймовірно, доведеться випускати 20-річного Папе Сарра, який до цього награв за "шпор" всього 200 хвилин.

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