Тоттенхем залишився без одного зі своїх ключових гравців – півзахисник Джеймс Меддісон отримав важку травму коліна, через яку, за інформацією BBC Sport, пропустить більшу частину майбутнього сезону.

28-річний футболіст пошкодив передню хрестоподібну зв’язку у товариському матчі проти Ньюкасла, що проходив у Південній Кореї минулого вікенду. Вже після фінального свистка головний тренер лондонців Томас Франк підтвердив, що Меддісон травмував те саме коліно, через яке пропустив фінал Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед у травні.

Після повернення з азійського турне хавбек пройшов медичне обстеження, яке підтвердило найгірші побоювання – розрив зв’язки. Гравцю знадобиться операція, після якої він розпочне тривалий процес відновлення.

Меддісон є одним із лідерів Тоттенхема – минулого сезону він провів 31 матч в усіх турнірах і забив 6 голів.

