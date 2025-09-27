Тоттенхем у рамках 6-го туру АПЛ 2025/26 розписав нічию із Вулверхемптоном (1:1). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

АПЛ, 6-й тур

Тоттенхем – Вулверхемптон – 1:1

Гол: Палінья, 90+4 – Буено, 54

Вулверхемптон підійшов до матчу проти Тоттенхема в жахливій формі: вовки програли усі 5 матчів в АПЛ і стали головними претендентами на виліт у Чемпіоншип. Попри це все підопічні Віктора Перейри дали гідний бій "шпорам".

У першому таймі команда мала кілька шикарних нагод відкрити рахунок у матчі, але в кожному епізоді не вистачало дещиці.

Другий тайм розпочався для "шпор" жахливо. На 54-й хвилині захисники Тоттенхема необачно зіграли на стандарті й Сантьяго Буено виявився першим на добиванні – 1:0 на користь Вулверхемптона!

Томас Франк наприкінці зустрічі випустив на поле Джонсона, Порро та Одобера, щоб врятувати команду від поразки. Зрештою Вулверхемптон не зумів відбити навалу "шпор" – Палінья на 90+4 хвилині ефектним ударом врятував команду.

Матч завершився нічийним рахунком 1:1. Підопічні Вітора Перейри здобули своє перше очко в сезоні АПЛ. Тоттенхем, попри рятівний гол в кінцівці матчу, не зумів суттєво скоротити відставання від Ліверпуля.

