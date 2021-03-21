В рамках перенесеного 18-го туру АПЛ Астон Вілла у рідних стінах поступилась Тоттенхему. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Тоттенхем після трагічного вильоту з Ліги Європи від загребського Динамо (3-2 за підсумками обох зустрічей) у рідних стінах приймав Астон Віллу. "Шпори" виглядали явними фаворитами цього поєдинку і вже у середині тайму вони вийшли уперед – Карлос Вінісіус майстерно зіграв у стінку з Лукасом Моурою і забив у порожні ворота.

Варто зазначити, що для 25-річного нападника цей гол став першим в англійській Прем'єр-лізі. У Тоттенхем він потрапив трансфером з Бенфіки, де у сезонах 2019/20, 2020/21 провів 31 матч, у яких відзначився 18-ма голами та 5-ма результативними передачами.

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У другому таймі "леви" відчайдушно намагались відігратись, але в атаці нічого не виходило, ще й Кеш на 68-й своїм безглуздим фолом привіз одинадцятиметровий. Його без особливих проблем реалізував Кейн, і цей гол став останнім у матчі. Впевнена перемога Тоттенхема.

Завдяки трьом набраним пунктам підопічні Жозе Моурінью піднялись на 6-ту сходинку турнірної таблиці та зменшили відставання від Вест Хема до одного залікового балу. Астон Вілла залишилась на 10-му місці першості.

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