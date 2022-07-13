Товариський матч

К-Ліг Старс – Тоттенхем – 3:6

Голи: Гу-Сунг, 45+2, Велдвейк, 52, Амано, 71 – Дайєр, 30, Чжин-Хьок, 47 (аг.), Кейн, 54, 75, Хин Мін, 68, 85

Вилучення: Донг-Мін, 73 (пряма червона)

"Шпори" перший поєдинок проводили при заповненому вщент стадіоні у Сеулі. Перша половина зустрічі була небагатою на моменти й голи (забили по одному), але по перерві ситуація кардинально змінилась з виходом Сон Хин Міна та Харрі Кейна.

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Саме вони оформили по дублю, а Кейн ще й став автором "асисту", коли Чжин-Хьок зрізав м'яч у свої ворота. У відповідь К-Ліг Старс забили два м'ячі, але перемогу святкував саме Тоттенхем.

У поєдинку за "шпор" дебютував Рішарлісон. Зірковий колишній одноклубник Віталія Миколенка мав нагоди, щоб відзначитись і голом, і асистом, але не пощастило.

Далі у Тоттенхема заплановані спаринги з Севільєю, Рейнджерс та Ромою. Новий сезон АПЛ стартує на початку серпня, підопічні Конте гратимуть із Саутгемптоном у першому турі.