Як інформує Voetbal International, посилаючись на The Times, "шпори" мають намір переманити після закінчення цього сезону наставника роттердамців Арне Слота. Повідомляється, що найближчими місяцями Слот отримає офіційну пропозицію очолити лондонську команду.

Де Дзербі влаштував італійські розбірки з тренером Тоттенхема – суддя вилучив обох після масової сутички

Згідно з джерелом, Тоттенхем – не єдиний клуб АПЛ, який претендує на цього тренера. Вест Хем та Крістал Пелас також хочуть спокусити Слота на підписання контракту.

Наразі 44-річний фахівець зосереджений на завершенні сезону. Його Фейєнорд лідирує в чемпіонаті Нідерландів і претендує на перемогу в Лізі Європи. У чвертьфіналі турніру роттердамці зіграють із Ромою, якій програли минулорічний фінал Ліги конференцій.

Аякс пережив "кривавий" матч і вийшов до фіналу Кубка Нідерландів – вболівальники розбили зірці гостей голову