Ангелос Постекоглу, найімовірніше, залишиться безробітним після завершення сезону. Як інформує The Telegraph, керівництво Тоттенхема не бажає продовжувати з ним співпрацю, навіть якщо "шпори" виграють Лігу Європи.

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У півфіналі ЛЄ Тоттенгем зіграє з норвезьким Буде-Глімт і в разі успіху вийде на переможця пари Атлетік – Манчестер Юнайтед. При цьому фінал єврокубка відбудеться в Більбао на домашньому стадіоні Атлетіка.

Повідомляється, що "шпори" ще не визначилися з формою прощання з Постекоглу – австралієць може бути як звільнений, так і припинити співпрацю з клубом за взаємною згодою.

Раніше ЗМІ писали про те, що основними кандидатами на заміну Постекоглу є наставник Борнмута Андоні Іраола і головний тренер Фулхема Марку Сілва.

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