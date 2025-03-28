Керівництво Тоттенхема зацікавлене в послугах наставника Борнмута Андоні Іраоли. Як інформує The Athletic, у контракті іспанця з "вишнями" є пункт про неустойку в розмірі 10 млн фунтів (13 млн євро). Повідомляється, що "шпори" готові задовольнити цей запит Борнмута.

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У Іраоли залишився ще рік контракту з "червоно-чорними". Але якщо він скаже Тоттенхему "так", Борнмут нічого не зможе зробити в тому випадку, якщо клаусула буде виплачена в повному обсязі.

Раніше повідомлялося, що лондонський клуб розглядає кілька варіантів на заміну Ангелосу Постекоглу. Альтернативою Іраолі є наставник Фулхема Марку Сілва.

Борнмут випереджає Тоттенхем у турнірній таблиці АПЛ.

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