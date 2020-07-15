Тоттенхем впевнено переграв Ньюкасл, Вулверхемптон у доданий час втратив перемогу над Бернлі: 36-й тур АПЛ, середа

У середу 36-й тур АПЛ продовжили кілька матчів. Рахунок та звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2019/20, 36-й тур

Бернлі – Вулверхемптон – 1:1

Голи: Вуд, 90+5 (пен.) – Хіменес, 76

Ньюкасл – Тоттенхем – 1:3

Голи: Рітчі, 57 – Сон Хин Мін, 27, Кейн, 60, 89

Челсі важкою перемогою над Норвічем зміцнив свої позиції у боротьбі за Лігу чемпіонів

Вулверхемптон завітав у гості до Бренлі. Після двох поразок поспіль команда Нуну Ешпіріту Санту у минулому матчі впевнено здолала Евертон і повернулась до боротьби за зону Ліги чемпіонів. За три тури до фінішу "вовки" відставали від топ-4 лише на чотири очки, тож все було у їхніх руках. Натомість Бернлі здивував після карантину, видавши п'ятиматчеву безпрограшну серію.

Раулю Хіменесу вдалось забити в середині другого тайму. Мексиканський форвард "вовків" зльоту вгатив м'яча у сітку, після того як той рикошетом від спини захисника опинився прямо у нього на нозі. Все йшло до мінімальної перемоги гостей, аж поки у доданий час арбітр не призначив пенальті за гру рукою Педру Нету. Кріс Вуд впевнено переграв Руя Патрісіу і фактично вкрав у "вовків" надважливі два очки.

Тоттенхем, який відчайдушно бореться за зону єврокубків, мав набирати три очки у матчі з немотивованим Ньюкаслом. Практично рівний перший тайм пройшов за незначної переваги "сорок", які, однак, примудрились пропустити: Сон Хин Мін, отримавши круглого на лінії воротарського майданчика, несподівано для голкіпера потужно пробив у ближній кут воріт.

По перерві господарі зусиллями Метью Рітчі відігрались: шотландський півзахисник на швидкості увірвався до карного майданчика суперника і гарматним ударом зрівняв рахунок. Та не минуло і п'яти хвилин як підопічні Моурінью знову вийшли вперед: Стевен Бергвейн, який щойно з'явився на полі, довгим пасом знайшов у воротарській зоні Харі Кейна, який головою переправив сферу у протилежний від Мартіна Дубравки кут. А на останній хвилині матчу Кейн оформив дубль, вдало зігравши головою на добиванні.

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